В ходе акции протеста в Кишиневе активисты молодежных движений потребовали отменить результаты второго тура президентских выборов, в результате которых главой Молдавии стал Игорь Додин, передает Интерфакс.

Протестующие требуют проведения повторного голосования, так как, по мнению участников митинга, второй тур выборов президента был сфальсифицирован. Они требуют отставки руководства Центризбиркома и министра иностранных дел, которые якобы не создали условия для голосования молдавских граждан за рубежом.

Один из организаторов акции, лидер молодежной организации Tinerii Moldovei («Молодежь Молдовы») Влад Билецкий подчеркнул, что активисты «вышли на площадь по зову сердца, а не по указанию политиков».

В митинге на площади Национального собрания принимают участие несколько сотен человек.

Акция организована молодежными организациями «Честь, достоинство и Родина» и «Молодежь Молдовы», которые выступают за объединение Молдавии с Румынией.

Неделей ранее победу на выборах президента Молдавии одержал лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он получил 52,18% голосов избирателей, а его соперница, единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду — 47,82%. Санду считает результаты выборов сфальсифицированными и пытается оспорить их в судебном порядке.

Как писала «Новая газета», Додона считают более близким к Москве, Санду — сторонницей евроинтеграции Молдовы и максимального сближения с Румынией.