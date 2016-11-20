Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе закрытого заседания президиума Христианско-демократического союза (ХДС) объявила о намерении в четвертый раз баллотироваться на пост. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных функционеров партии ХДС.

Ожидается, что о своем намерении она объявит официально в воскресенье вечером.

По данным социологического исследования Emnid, 55% немцев заявили, что готовы поддержать Ангелу Меркель в случае ее выдвижения на пост канцлера Германии. Еще 39% высказались против.

Ранее CNN сообщал о намерении Меркель баллотироваться на четвертый срок.

В сентябре премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер потребовал от Ангелы Меркель смены политического курса. Причиной стало поражение Христианско-демократического союза во главе с канцлером ФРГ на выборах в ландтаг федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

В июне, отвечая на вопрос о дальнейших планах, Меркель сказала, что «время еще не пришло».