«Аэрофлот» подал новый иск к авиакомпании «Трансаэро» на сумму 2,02 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован 18 ноября 2016 года Арбитражным судом города Санкт-Петербург и Ленинградской области.

Отмечается, что общее количество исковых требований к «Трансаэро» оценивается в 160,7 млрд рублей.

16 ноября «Трансаэро» разослала кредиторам официальное предложение по плану спасения компании с помощью создания нового авиаперевозчика. Все хорошие активы «Трансаэро» выделят в новую компанию, контроль над которой перейдет к кредиторам.

Министр транспорта России Максим Соколов назвал иллюзиями вопрос возобновления деятельности авиакомпании «Трансаэро».

«Это иллюзии, которыми не надо себя тешить», — сказал он.

Напомним, «Трансаэро» прекратила свое существование в октябре прошлого года. Планировалось, что пакет акций (свыше 51%) выкупит гендиректор авиакомпании S7 Владислав Филев. Однако позднее он отказался от сделки.

Компания имела многомиллиардные долги перед кредиторами и контрагентами. Акции компании мог выкупить «Аэрофлот» за символический один рубль, однако сделка не состоялась: акционеры не смогли собрать нужное количество ценных бумаг к нужному сроку.