Президент России Владимир Путин назвал «печальным фактом» ситуацию с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, арестованным по делу о вымогательстве и получении крупной взятки.

По словам главы государства, задержание и арест не повлияли на его отношение к правительству. Он заверил, что власти в дальнейшем продолжат «работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода».

«Все должны знать — и наши партнеры, и внутри страны — мы все с вами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения кого бы то ни было, закон будет применяться одинаково ко всем», — сказал Путин про бывшего члена своего правительства.

Путин отметил, что действия правоохранительных органов в данном случае не наносят ущерба деловому климату, а наоборот — только укрепляют его. Он добавил, что дело Улюкаева никак не скажется на сделке по покупке «Роснефтью» «Башнефти».

Читайте также Как компания Игоря Сечина претендовала на деньги и активы и как экономический блок этому сопротивлялся

Президент также высказался по поводу новой кандидатуры на место главы министерства. В настоящее время есть несколько кандидатов — по меньшей мере «три-четыре человека кандидатов есть».

Алексея Улюкаева задержали с поличным при получении двух миллионов долларов за выдачу Минэкономразвития положительного заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». По версии следствия, он требовал деньги, а в противном случае грозил создать компании препятствия для ее деятельности. На следующий день суд поместил экс-министра под домашний арест, а Путин уволил его с должности министра в связи с утратой доверия.