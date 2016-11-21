Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения министерства внутренних дел России готовит масштабную реформу автомобильных и мотоциклетных регистрационных номеров, пишет «Коммерсантъ».

МВД планирует уменьшить размер номеров для мототехники, а владельцам американских и японских машин, возможно, будут выдавать задние номера нового формата, похожие на мотоциклетные, поскольку штатные отверстия для их крепления не соответствуют ГОСТу. Самостоятельное создание дырок грозит автомобилистам штрафом в 500 рублей, поэтому новая редакция стандарта номеров разрешит делать отверстия в определенных местах.

Кроме того, собственные регистрационные знаки могут появиться у спортивных и ретро-автомобилей. В министерстве рассматривают возможность перенять опыт некоторых стран, где владельцам таких машин выдают специальные номера, которые дают собственнику право эксплуатировать транспортное средство при соблюдении ряда условий: только по выходным, вдали от скоростных автострад или на определенном расстоянии от места проживания собственника.

Публичное обсуждение первой редакции стандарта должно начаться в сентябре 2017 года, а его окончательная редакция будет готова в мае 2018 года.