В Забайкальском крае мужчина открыл огонь по служащим Росгвардии. В результате один погиб, еще один получил ранение, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Нападение произошло в 22 часа 20 ноября. Сотрудники вневедомственной охраны выехали по сообщению об угрозе убийством жителю поселка Карымское.

На месте происшествия они обнаружили 30-летнего мужчину с гладкоствольным охотничьим ружьем в руках. На просьбу сотрудников положить оружие он несколько раз выстрелил.

В результате ранения на месте погиб 27-летний сотрудник Росгвадии — водитель группы задержания, а 34-летний старший группы был ранен в руку. Местный житель, бросив ружье, скрылся с места происшествия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». На место прибыла следственно-оперативная группа. Она допросила свидетелей и очевидцев, в том числе сотрудников полиции и Росгвардии.

Для задержания стрелявшего создана специальная следственно-оперативная группа, в районе введен план «Перехват».