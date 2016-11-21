Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова заморозить добычу нефти на нынешнем уровне, передает Интерфакс. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме и в преддверии встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

По словам президента, «позиция остается неизменной и мы об этом уже говорили неоднократно: мы готовы к тому, чтобы заморозить добычу нефти на той полке, на которой сейчас находится эта добыча».

«Мы не видим никакого ущерба для нашего энергетического сектора. С компаниями с ведущими министр энергетике постоянно в контакте, и они готовы к такой работе», — сказала глава государства.

Что касается того, будет ли достигнута договоренность, сказать с уверенностью нельзя, добавил президент. В то же время он признал, что противоречий с ОПЕК «уже не осталось». Он заверил, что Россия сделает «со своей стороны все, чего от нас наши партнеры по ОПЕК ожидают».

В конце октября СМИ сообщали, что Россия ответила отказом на просьбу ОПЕК снизить добычу нефти, однако заявила о готовности сохранить ее на текущем уровне.