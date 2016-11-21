Россия допускает участие в совместной с США международной коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с «Известиями».

Парламентарий признает, что на формирование объединения могут уйти месяцы, но произойдет это только в случае изменения подхода к сирийской проблеме со стороны Вашингтона, о котором говорил избранный президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании.

Косачев сказал, что надеется на перемены в отношениях с США в связи с победой Трампа. В таком случае не будет никаких «проблем с тем, чтобы мы входили в коалицию с США, которая в своих действиях будет руководствоваться исключительно нормами международного права», заверил он.

«Каких-то непреодолимых препятствий для этого не существует. Безусловно, нам важно понимать, что стратегические цели США в отношении Сирии изменятся, поскольку до сих пор их целью было не столько подавление терроризма, сколько смена режима», — сказал сенатор.

Ранее российские власти заявляли, что деятельность международной коалиции не соответствует нормам международного права, поскольку она не была санкционирована Совбезом ООН.

Российская военная операция в Сирии проходит в сотрудничестве с правительством Башара Асада. Она началась 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии.