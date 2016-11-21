Эксперты министерства обороны подтвердили использование химического оружия на юго-западе Алеппо, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

К такому выводу пришли в ведомстве после экспресс-идентификации девяти проб (фрагменты мин, грунта из воронок, места падения мин). В результате подтверждено использование в качестве наполнения боеприпасов хлора и белого фосфора.

Кроме того, у четверых сирийцев, пострадавших от применения боевиками химического оружия, произведен отбор биопроб для углубленного анализа в специальной лаборатории на территории России.

Представитель Минобороны отметил, что, «несмотря на приглашение к совместной работе, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) до сих пор не направила в Алеппо своих экспертов».

Ранее в ноябре Минобороны сообщило, что офицеры войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил России обнаружили доказательства применения химического оружия на юго-западе Алеппо.

В частности, сообщалось о применении террористами химического оружия против сирийских правительственных войск на востоке Алеппо, в результате чего пострадали 30 военных.