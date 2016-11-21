Крымский футбольный союз объявил о создании республиканской сборной по футболу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

«Принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым и города федерального значения Севастополь», — говорится в сообщении.

В состав войдут 30 человек: 24 игрока и шесть сотрудников персонала. На учредительной заседании также обсуждался тренерский штаб. Главным наставником сборной стал бывший тренер клуба «Таврия» (Симферополь) Валерий Петров.

Первый учебно-тренировочный сбор команда проведет с 2 по 10 декабря в Евпатории. 9 декабря в рамках I Крымского футбольного форума состоится официальная презентация сборной республики.

Крымский футбольный союз был зарегистрирован в июле 2015 года в связи с присоединением полуострова к России. Он обладает специальным статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В Крыму также существует отдельная сборная крымских татар. Она появилась в 2006 году.