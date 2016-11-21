Депутатам Госдумы разрешили с начала 2017 года снова пользоваться залами официальных делегаций, передает Интерфакс со ссылкой на члена комитета Госдумы по регламенту Владимира Позднякова.

Данное право будет распространяться на командировки и на так называемые «региональные недели» — дни, когда депутат отправляется в регион, от которого избрался в нижнюю палату парламента, чтобы заниматься местными вопросами и встречаться с избирателями. Такие поездки случаются не чаще, чем раз в месяц.

Как сообщало в ноябре издание РБК, инициатором возвращения привелегий для перелетов депутатов стал спикер парламента нового созыва Вячеслав Володин.

По словам источника издания, депутаты будут пользоваться VIP-залами, если Дума сможет сэкономить на фонде оплаты труда депутатов и сотрудников аппарата. Она может образоваться, в частности, за счет отгулов, которые депутаты берут за свой счет.

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Первый вице-спикер нижней палаты от КПРФ Иван Мельнико​в отмечает, что сенаторы за последние два года в отличие от депутатов постоянно пользовались залами делегаций.

С начала 2014 года депутатам запретили пользоваться ЗОЛД за счет бюджетных средств. Это касается региональных поездок —парламентариям предложили заказывать услуги в бизнес-залах за свой счет. При этом для поездок за рубеж в командировки депутаты могли по-прежнему пользоваться залами официальных делегаций.