Депутат Госдумы от «Единой России» и глава прокремлевского «Национально-освободительного движения» Евгений Федоров подготовил законопроект, запрещающий участие в выборах кандидатов, на которых ранее заводили дела об экстремизме или организации массовых беспорядках, передает Russia Today.

«Кого сейчас выдвигают в кандидаты? Многие из этих оппозиционеров стояли за массовыми беспорядками, организованными после думских выборов в 2011 году», — заявил Федоров.

Фигурантам дел по административным статьям о «пропаганде и демонстрации нацистской и экстремистской символики», а также о «производстве и распространении экстремистских материалов» также предлагается запретить участвовать в выборах.

Согласно поправкам, запрет предлагается ввести также для тех, кто не был осужден. Телеканал утверждает, что под запрет подпадут «организаторы массовых беспорядков, которые так и не были привлечены к суду».

В статье RT несколько раз отмечается, что запрет должен коснуться тех, кто «избежал наказания», но как именно в законодательстве хотят прописать такие правила, не объясняется.

Ранее в ноябре Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса» в отношении политика Алексея Навального и его коллеги Петра Офицерова. Приговор отменили после решения Европейского суда по правам человека. Дело отправлено на пересмотр, но в связи с отменой приговора у Навального появилась возможность участвовать в выборах.