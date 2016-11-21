Киевский районный суд Симферополя поместил под стражу двух фигурантов дела о подготовке диверсий на объектах инфраструкты Крыма, передает РИА Новости.

Один из арестованных — Алексей Стогний, которого российские спецслужбы называют разведчиком главного разведуправления Украины, второй — «украинский офицер» Глеб Шаблий.

Оба подозреваемых были арестованы на минувшей неделе, однако официально было объявлено об этом только в понедельник, 21 ноября. Заседание прошло в закрытом режиме.

Силовики утверждают, что установлена связь между арестованными и тремя украинскими диверсантами, задержанными ранее. «Все пятеро задержанных являются участниками одной диверсионной группы, действующей в Севастополе», — заявил собеседник издания.

По версии следствия, разведчики работали в Крыму под прикрытием, занимались наблюдением за объектами Черноморского флота и якобы планировали диверсии на объектах местной инфраструктуры.

О задержании вооруженного украинского разведчика 16 ноября сообщили российские СМИ. Спикер министерства обороны Украины по работе «антитеррористической операции» Андрей Лысенко отрицает причастность украинской стороны. По его словам, ни одного украинского военнослужащего задержано не было.