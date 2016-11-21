Управление Следственного комитета по Псковской области рекомендовало родителям «категорически прекратить разговоры с детьми и подростками» на тему трагедии, произошедшей в поселке Струги Красные, в результате которой погибли двое детей.

Пресс-служба регионального управления СК отчиталась об успешном спасении жизни подростка, который решил покончить с собой.

Отмечается, что события в поселке Струги Красные заставили сотрудников ведомства начать непрерывный мониторинг переписки пользователей в социальных сетях, где следователи и обнаружили, что некий подросток анонсировал свой суицид, позже признавшись, что к этому решению его полтолкнула «широко освещаемая в СМИ гибель подростков в поселке Струги Красные».

«Данная информация, сразу после ее выявления, была направлена в УМВД России по Псковской области. В тот же день был создан оперативный штаб с участием руководителей региональных управлений УМВД, Следственного комитета и администрации области, проведены широкомасштабные мероприятия по установлению личности молодого человека, его IP-адреса и физического местонахождения. Задача существенно осложнялась тем, что молодой человек не имел постоянного места проживания и активно перемещался по городу.В операции было задействовано более 200 полицейских, следователей Следственного комитета и должностных лиц областной администрации», — сообщили в СК.

В связи с этим управление СК опубликовало рекомендации, в которых призвало граждан «обращать внимание на поведение своих родственников, знакомых и просто посторонних людей не только в жизни, но и в социальных сетях».

Читайте также Группы смерти (18+)

Пресс-служба отмечает, что необходимо оградить детей от просмотра «не соответствующих действительности публикуемых материалов», которые «зачастую подаются в искаженном, гипертрофированном виде». В публикациях СМИ и в интернете следователи усмотрели героизацию подростков.

Родителям предлагается больше общаться с подростками на отвлеченные темы, «подружиться» с ними в социальных сетях, обращать внимание на их поведение.

Напомним, 14 ноября в поселке Струги Красные Псковской области погибли двое подростков, которые сбежали от родителей, забаррикадировались в доме и открыли стрельбу, транслируя происходящее в интернете. По официальной версии, прибывшие на место силовики вели переговоры с подростками, а когда дети перестали отвечать, начали штурм дома. Проникнув в помещение, они обнаружили, что подростки покончили с собой.