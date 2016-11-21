Правительство прорабатывает возможность введения в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

«Для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — объявила Голодец.

18 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход к прогрессивной шкале НДФЛ можно рассматривать не ранее 2018 года, когда в России стабилизируется ситуация в экономике.

По мнению главы Минфина, у предприятий сейчас зачастую сложное финансовое положение и изменение порядка взимания налога будет стимулировать уход зарплат «в тень».

Ранее в августе группа депутатов ЛДПР внесла в аппарат нижней палаты парламента законопроект, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ и предусматривающий освобождение от налога россиян с зарплатой менее 15 тысяч рублей.