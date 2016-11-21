Банки начали применять досудебный порядок взыскания долгов с физических лиц, пишет «Коммерсантъ».

Отныне в кредитные договоры вносится пункт о том, что кредитор может взыскать задолженность по нотариальной надписи во внесудебном порядке.

Такое право у банков появилось благодаря поправкам к «Основам законодательства о нотариате», вступившим в силу в июле текущего года.

Получить нотариальное разрешение банк может при наличии просрочки по кредиту более двух месяцев.

Вышеописанные условия уже включают в контракты «Райффайзенбанк», «ХКФ-банк» и банк «Русский стандарт». Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24 и «Росбанк» пока «адаптируют процессы под новый механизм» и планируют начать применять практику с января 2017 года.

Как отмечает издание, пострадать от упрощенного порядка сбора долгов могут, в частности, коллекторы. Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал законопроект, регулирующий деятельность коллекторов.

С 1 января 2017 года коллекторы смогут звонить должникам только в строго отведенное время. Им также запрещено угрожать применением насилия по отношению к должнику или его родственнику.