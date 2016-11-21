Из-за трагического инцидента в Пскове, где двое подростков открыли огонь по машинам, после чего погибли, в России изменят систему работы всех школьных психологов, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

«Этот случай показывает, что эту службу необходимо реорганизовать и усилить в ней профессиональное начало», — сказала она.

Голодец объясняет, что «дети, которые попадают в такие сложные ситуации, не попадают в поле зрения так называемых психологов». То есть психологи в основном ориентированы на детей в трудных жизненных ситуациях и из неблагополочных семей. При этом «скрытое неблагополучие», отсутствие внимания к ребенку или дефицит времени у родителей на ребенка «приводит к более сложным последствиям и иногда трагическим», признает Голодец.

В рамках программы институт имени Сербского подготовит курс семинаров и методик для психологов в школах. Его проработают в соответствии с результатами анализа всех трагических инцидентов и суицидов за последние несколько лет.

14 января двое девятиклассников сбежали из дома и забаррикадировались в загородном коттедже под Псковом в поселке Струги Красные. Они нашли в доме огнестрельное оружие и открыли огонь по машине полиции снаружи. На протяжении нескольких часов правоохранители, окружившие дом, просили школьников сдаться.

На видеотрансляции, которую они вели в Periscope, школьники признались, что не знают, что теперь делать и винили во всем своих родителей. В итоге дом был взят штурмом, подростки, предположительно, покончившили с собой.

Ранее в понедельник управление Следственного комитет по Псковской области рекомендовало родителям «категорически прекратить разговоры с детьми и подростками» на тему случившегося в поселке Струги Красные. Свою рекоммендацию СК объяснили тем, что некий подросток объявил в соцсетях о намерении покончить с собой после того, как узнал о случившемся под Псковом.