В Томске на памятнике жертвам политических репрессий нарисовали портрет Сталина. Это заметили сотрудники Мемориального музея НКВД.

«Чем руководствовались эти неизвестные лица, размещая профиль "вождя народов", непосредственно виновного в гибели миллионов своих сограждан, нигде иначе, как на памятнике жертвам политического террора, тоже пока не ясно», — рассказал заведущий мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» и представитель томского «Мемориала» Василий Ханевич.

Фото с сайта мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД»

«Учитывая, что изображение выполнено путем нанесения краски через трафарет и может быть тиражировано, есть предположение, что данное изображение может появиться и в другом месте города Томска», — предположили в мемориальном музее.

В музее призвали администрацию города и управление внутренних дел по региону принять меры и найти вандалов.

Как отметил Ханевич, памятник оскверняют уже не в первый раз. Так, 12 сентября прошлого года на нем желтой красной написали: «Сталин». Злоумышленников так и не нашли. Еще раньше — в 2000 году — на мемориале нарисовали свастику.

«Камень скорби» установили в Томске на бывшей территории НКВД в октябре 1992 года по иницитиве городской администрации и «Мемориала».