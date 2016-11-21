Власти Франции предотвратили новый теракт, передает BFMVTV со ссылкой на главу министерства внутренних дел страны Бернара Казнева.

На выходных в Марселе и Страсбурге прошли полицейские операции, в ходе которых силовики задержали группу предполагаемых боевиков. Задержание проходило в ночь на 20 ноября.

По словам Казнева, задержаны семь человек. В их числе граждане Франции, а также выходцы из Марокко и Афганистана в возрасте от 29 до 37 лет. Два человека были задержаны в Марселле, остальных задержали в Страсбурге.

Задержанные связаны с террористическими группировками, и они планировали теракты, которые в результате удалось предотвратить, сказал Казнев. Мэр Страсбурга Ролан Рис добавил, что атаки, вероятно, планировались в «парижском регионе».

Ранее в ноябре Казнев объявил, что с момента объявления чрезвычайного положения во Франции было проведено более четырех тысяч обысков на территории страны, а также закрыты более 20 «мест отправления религиозного культа» — салафитских мечетей.

Режим чрезвычайного положения ввели во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже, когда в результате нескольких спланированных атак на мирных жителей погибли 130 человек. Несмотря на это, в июле 2016 года в Ницце произошел новый теракт: боевик на грузовике начал сбивать людей, а потом открыл по прохожим огонь. В результате погибли 86 человек.