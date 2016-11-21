Бывшие члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) подали в суд на совет Общественной палаты (ОП) России.

Адвокат Елена Лукьянова пояснила «Новой газете», что в коллективном иске (среди заявителей: Елена Масюк, Любовь Волкова, Лидия Дубикова) есть требование признать незаконным решение совета ОП об избрании ОНК.

«Хотя даже постановления никто не видел — оно не опубликовано. И непонятно, как проходило назначение», — говорит Лукьянова.

Аналогичные иски планируют подать и еще несколько человек в регионах.

«Главное заблуждение в том, что все почему-то решили, что ОП как-то выбирает членов ОНК — как на выборах. Это не так. И в законе сказано, что совет ОП назначает членов ОНК, а голосование не более чем рейтинговое. Мне кажется, совет Палаты в общем-то и закон не читал, они схалтурили, нарушили собственные правила. Вот если прописано, что численность ОНК Москвы 40 человек, как может быть сформирована комиссия из 31 человек?» — поясняет Лукьянова.

Отвечая на вопрос о перспективах в суде, адвокат отмечает, что правовая позиция заявителей «абсолютно убедительна».

Напомним, ранее правозащитники обвинили Общественную палату в нарушениях при выборах новых составов ОНК, в результате которых в общественные наблюдательные комиссии попали бывшие работники Федеральной службы исполнения наказаний (ОНК), выходцы из силовых структур и сотрудники непрофильным некоммерческих организаций.

Итоги выборов в ОНК были опубликованы 21 октября. В новый состав не вошли, в частности, Зоя Светова, Анна Каретникова, Андрей Бабушкин и Елена Масюк. Обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева продолжит работать в ОНК, однако допустила, что если итоги выборов не будут отменены, то и она публично выйдет из состава ОНК Москвы.

Секретарь Общественной палаты Александр Бречалов впоследствии заявил, что палата в январе готова провести донабор кандидатов в ОНК. Например, в Москве комиссия сейчас сформирована из 31 человека при квоте в 40.