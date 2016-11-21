Заместитель главы управления Федеральной налоговой службы по Москве Владимир Носенков покончил с собой,передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС также рассказал, что Носенков погиб в своей доме в микрорайоне Болшево (Королев, Московская область) в субботу, 19 ноября. Он оставил предсмертную записку.

Официального подтверждения информации нет.

Владимир Носенков родился в 1959 году. В июле 2010 года он стал заместителем главы московского управления Федеральной налоговой службы.