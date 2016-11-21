Бывший губернатор Кировской области Никита Белых отказался от адвокатов Вадима Прохорова и Ольги Михайловой, передает РБК. Параллельно юристы занимаются делом убийства политика Бориса Немцова и планируют сосредоточиться на нем.

«Мы постоянно заняты в другом процессе и не имеем возможности ежедневно ходить в изолятор «Лефортово», где содержится Белых», — рассказала РБК Михайлова.

Сейчас делом Белых занимается адвокат Андрей Грохотов.

Дело об убийстве Немцова рассматривает коллегия присяжных в Московском окружном военном суде.

Напомним, Никиту Белых задержали в конце июня в Москве при получении 150 тысяч евро наличных от владельца «Нововятского лыжного комбината» Юрия Зюдхаймера. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит 15 лет лишения свободы. Сам политик отрицает свою вину.

Позднее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что деньги, которые Зюдхаймер передал Белых, планировалось направить на благоустройство области перед выборами в Госдуму для привлечения голосов за «Единую Россию».

«Бывший губернатор “подставился”, и его легко можно было обвинить во взяточничестве, поскольку он собирал деньги в рамках предвыборной кампании на городские проекты, призванные увеличить число голосов, отданных за правящую партию “Единая Россия”», — рассказал один из собеседников агентства.