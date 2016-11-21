Минздрав предложил внести в Уголовный кодекс статью, которая предусматривает наказание за покушение на жизнь медработников при исполнении ими своих профессиональных обязанностей. Соответствующий документ появился на федеральном портале нормативных правовых актов.

За покушение на жизнь врача будет вводиться наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный тюремный срок. За насилие, не опасное для жизни и здоровья медработника, ведомство предлагает ввести штраф до 200 тысяч рублей или наказывать сроком до пяти лет, а за опасное — десять лет лишения свободы.

Авторы законопроекта — Минздрав, союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» и Всероссийский государственный университет юстиции.

Документ пока не внесен на рассмотрение Госдумы. В случае одобрения он должен вступить в силу с 1 июля 2018 года.