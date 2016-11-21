МОК дисквалифицировал четверых россиян из-за допинга
Международный олимпийский комитет аннулировал результаты
четверых российских спортсменов после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр-2012, передает ТАСС.
Всего в списке дисквалифицированных спортсменов значатся 12 человек, среди них четверо россиян. Речь идет о тяжелоатлетах Андрее Деманове, Александре Иванове, Наталье Заболотной и бегунье Юлии Зариповой.
Ранее в ноябре из-за допинга МОК лишил медалей четырех российских участников Олимпиады в Пекине. Борец Хасан Бароев лишился серебряной медали, штангисты Хаджимурат Аккаев и Дмитрий Лапиков — бронзовых наград.
По информации комитета, перепроверка анализов спортсменов проводится с использованием новых технологических средств, которые не применялись во время соревнований в 2008 и 2012 годах.