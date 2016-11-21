Введение прогрессивного налога не позволит бороться с бедностью, утверждает экономист, преподаватель НИУ ВШЭ департамента прикладной экономики Михаил Горст. Так эксперт прокомментировал сообщение о том, что правительство прорабатывает возможность введения в России прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Кроме того, по мнению экономиста, такой налог трудно администрировать, что приведет к возрастанию издержек как налоговых органов, так и налогоплательщиков.

«Здесь нужны другие способы: нужно поднимать доходы и создавать условия для того, чтобы те, кто мало зарабатывает, могли зарабатывать больше. А обложить налогом тех, у кого зарплата и так средняя, — плохой метод. Прогрессивный подоходный налог не стимулирует к тому, чтобы зарабатывать. А должно быть наоборот», — говорит Горст.

Эксперт объясняет, что прогрессивная шкала НДФЛ широко используется за рубежом, в большинстве экономик развитых стран. Однако, например, в Скандинавии или в Германии, где значительная часть доходов перераспределяется через бюджет, действует разветвленная система социальной поддержки.

«У нас такого нет, и введение прогрессивного налога не означает, что она появится. Для нашей страны я считаю данную программу преждевременной», — заключил эксперт.

Последствия такого решения правительства для граждан зависят от того, какой показатель признают нижней шкалой. На практике, считают эксперты, опрошенные «Новой газетой», в эту шкалу попадает исключительно средний класс, в то время как граждане с высоким доходом находили способы ухода от налога.

Ранее в понедельник вице-премьер Ольга Голодец рассказала о планах правительства ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Голодец объяснила этот «важнейший шаг» тем, что таким образом можно преодолеть бедность.

«Для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — объявила Голодец.

18 ноября министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход к прогрессивной шкале НДФЛ можно рассматривать не ранее 2018 года, когда в России стабилизируется ситуация в экономике.

По мнению главы Минфина, у предприятий сейчас зачастую сложное финансовое положение и изменение порядка взимания налога будет стимулировать уход зарплат «в тень».

Ранее в августе группа депутатов ЛДПР внесла в аппарат нижней палаты парламента законопроект, вводящий прогрессивную шкалу НДФЛ и предусматривающий освобождение от налога россиян с зарплатой менее 15 тысяч рублей.