Заводской районный суд Грозного приговорил гражданина Украины Станислава Клыха к 240 часам обязательных работ за оскорбление прокурора во время судебного заседания, передает «Кавказский узел».

Наказание заменили на один месяц лишения свободы.

Напомним, в мае этого года присяжные в Грозном вынесли обвинительный вердикт гражданам Украины Николаю Карпюку и Станислава Клыху. По версии следствия, они были членами запрещенной организации УНА-УНСО и в 1994—1995 годах воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований в Чечне. Следствие утверждает, они убили в Грозном не менее 30 военнослужащих и ранили не менее 13.

Карпюк получил 22,5 года, а Клых — 20 лет колонии.

В октябре Верховный суд России подтвердил им приговор.