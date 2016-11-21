Представитель Северо-Западного округа войск национальной гвардии Валерий Викторов рассказал детали операции по штурму дома, в котором находились устроившие стрельбу подростки, передает «Псковская губерния».

По его словам, у спецназа была задача обезоружить подростков при помощи различных приемов, в том числе, техники рукопашного боя. Оружие при штурме дома не применялось, говорит Викторов, а силовики использовали специальные бронированные щиты, предполагая, что подростки могут открыть стрельбу.

«Вопрос в том, что они были вооружены, и в том, что спецназ действовал с учетом обстановки: когда он заходил в дом, то служащие не могли гарантировать, есть там оружие или его нет, будут стрелять по ним или не будут», — сказал Викторов.

Он добавил, что силовики полагали, что девушка находится в заложниках, поэтому использовали термин «вооруженный преступник».

«Спецназ выполнял исключительно те задачи, который ставил старший начальник (руководил операцией глава управления МВД России по Псковской области Юрий Инстранкин). Самостоятельных решений сотрудники не принимали», — подчеркнул Викторов.

Ранее прокуратура признала законными действия Росгвардии.

Псковские школьники Денис М. и Катя В. три дня скрывались в поселке Струги Красные, позднее они забаррикадировались в доме и открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на вызов о пропавшем подростке.

По данным Следственного комитета России, правоохранители в течение нескольких часов вели переговоры с подростками, однако они не дали результата. Позднее молодые люди перестали выходить на связь.

Когда сотрудники спецподразделений применили светошумовые гранаты и пошли на штурм, подростки были обнаружены мертвыми с огнестрельными ранениями. Подростки, предположительно, покончившили с собой.

На видеотрансляции, которую они вели в Periscope, школьники признались, что не знают, что теперь делать и винили во всем своих родителей.