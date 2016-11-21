Президент России Владимир Путин допустил удары российских ракетных систем на объекты НАТО в том случае, если они будут угрожать безопасности страны.

«Мы должны принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает», — сказал Путин в интервью для фильма Оливера Стоуна «Украина в огне».

По словам президента, Россию беспокоит расширение НАТО, потому что в Москве считают, что главную роль при принятии альянсом решений играет Вашингтон.

«Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны-лидера НАТО, как США», — цитирует Путина ТАСС.

В начале ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО переведет на усиленный режим несения службы «сотни тысяч военных» для возможности сдержать «российскую агрессию».

Владимир Путин, комментируя заявления Запада о российской агрессии, заявлял, что «на Западе постоянно штампуются вымышленные, мифические (представления, — ред.), вроде пресловутой российской военной угрозы».