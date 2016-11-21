Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 декабря, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Планируется, что на мероприятии будут присутствовать около тысячи человек. Руководители администрации президента, члены правительства, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, губернаторы, общественные деятели, представители конфессий и главные редактора СМИ

Источник РИА Новости в парламенте также утверждает, что президент выступит с посланием 1 декабря.

В прошлом году Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 3 декабря. В частности президент говорил о декриминализации экономических преступлений, сокращении числа присяжных и продлении амнистии капиталов. Помимо этого, затрагивались проблемы НКО, медицины и коррупции.