Бывший директор центра энергетических программ «Номос» Михаил Гончар в разговоре с «Новой газетой» предположил, что следующим «крымским диверсантом» может стать директор «Номоса» Сергей Кулик.

«В октябре пропала связь с директором «Номоса» Сергеем Куликом, который после марта 2014-го остался жить в Севастополе. Мы боимся, что он тоже может появиться в списке», — сказал Гончар.

При этом он рассказал, что арестованные на прошлой неделе Алексей Стогний и Глеб Шаблий никогда не являлись сотрудниками центра, поэтому не могут быть связаны с «группой Дмитрия Штыбликова», как это прозвучало на ТВ.

«После истории с Дмитрием Штыбликовым и Алексеем Бессарабовым я вообще убежден, что «диверсантов» назначают. Автономизация энергообеспечения Крыма от Украины — процесс довольно сложный. И, насколько я знаю, имеющиеся сейчас коммуникации не рассчитаны на низкие температуры. По моей информации, в Крыму зимой будут масштабные отключения электроэнергии. Нужно найти ответственных. И вот они», — добавил Гончар.

Стогний и Шаблий были арестованы на минувшей неделе, однако официально было объявлено об этом только в понедельник, 21 ноября.

Силовики утверждают, что установлена связь между арестованными и тремя украинскими диверсантами, задержанными ранее. «Все пятеро задержанных являются участниками одной диверсионной группы, действующей в Севастополе», — заявил собеседник издания.

Напомним, 10 ноября ФСБ объявила о задержании Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова. Их подозревают в подготовке диверсий на территории Крымского полуострова в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. В Киеве сотрудничество задержанных с ГУР Минобороны, как и подготовку ими диверсий, отвергают.