Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список требований Российскому паралимпийскому комитету (РПК), выполнив которые, российские паралимпийцы смогут участвовать в международных соревнованиях.

С 1 января 2017 года РПК должен будет выплачивать по 250 тысяч евро в год за каждый год отстранения организации. Еще 125 тысяч евро в год комитет будет выплачивать МПК в течение трех лет после восстановления.

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До 31 декабря 2016 года РПК должен открыть счет в Deutsche Bank с балансом не менее 500 тысяч евро. После каких-либо операций баланс счета не должен составлять менее 250 тысяч евро. Все расходы, связанные с его обслуживанием, будет нести РПК.

В октябре МПК пообещал предоставить России критерии для восстановления членства.

Напомним, 7 августа глава Международного Паралимпийского комитета Филипп Крейвен объявил об отстранении ПКР из состава членов МПК, и, соответственно, российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Отмечалось, что членство России будет восстановлено, как только будут выполнены обязательства по соблюдению антидопингового законодательства.

После этого, Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, однако суд оставил решение МПК в силе. Вслед за этим суд в Дюссельдорфе отказал 94 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске на Паралимпиаду.