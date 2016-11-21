Новая газета

22.11.16

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Международный паралимпийский комитет обязал Россию выплачивать 250 тысяч евро за каждый год отстранения

Спорт

Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список требований Российскому паралимпийскому комитету (РПК), выполнив которые, российские паралимпийцы  смогут участвовать в международных соревнованиях.

С 1 января 2017 года РПК должен будет выплачивать по 250 тысяч евро в год за каждый год отстранения организации. Еще 125 тысяч евро в год комитет будет выплачивать МПК в течение трех лет после восстановления.

До 31 декабря 2016 года РПК должен открыть счет в Deutsche Bank с балансом не менее 500 тысяч евро. После каких-либо операций баланс счета не должен составлять менее 250 тысяч евро. Все расходы, связанные с его обслуживанием, будет нести РПК.

В октябре МПК пообещал предоставить России критерии для восстановления членства. 

Напомним, 7 августа глава Международного Паралимпийского комитета Филипп Крейвен объявил об отстранении ПКР из состава членов МПК, и, соответственно, российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Отмечалось, что членство России будет восстановлено, как только будут выполнены обязательства по соблюдению антидопингового законодательства.

После этого, Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, однако суд оставил решение МПК в силе. Вслед за этим суд в Дюссельдорфе отказал 94 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске на Паралимпиаду.

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паралимпийцы

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