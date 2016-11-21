На Майдане в Киеве начались стычки протестующих с полицией, передает Интерфакс. В центре города проходит митинг, посвященный 3-й годовщины Евромайдана.

Несколько человек принесли с собой покрышки и попытались поджечь их. Тогда сотрудники полиции решили помешать им. После этого протестующие начали вести себя агрессивно, отбили покрышки у правоохранителей и подожгли их у стелы Независимости.

На акции в центре Киева произошли столкновения

Протестующие принесли на Майдан покрышки и попытались их поджечь 3 майдан не за горами pic.twitter.com/IM1ouhyJPi — Stanislav (@0Stanislav0) November 21, 2016

Несколько сотен протестующих вышли по Крещатику к офису спецпредставителя Украины в трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука. Они забросали здание файерами, попытались выбить дверь и сломать конструкции на крыльце.

Активисты также разбили окна и двери в здании «Сбербанка» на площади Льва Толстого.

Напомним, в ноябре 2013 года в Киеве начались протесты, после того, как правительство Украины объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Киеве начались протесты. Позднее на главной площади Киева — Майдане — произошли столкновения между активистами и сотрудниками правоохранительных органов, которые привели к смене власти в стране.

В результате погибли 77 гражданских лиц и 13 сотрудников милиции, еще 185 человек были ранены.