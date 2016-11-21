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В Киеве начались стычки между активистами и полицией

Общество

На Майдане в Киеве начались стычки протестующих с полицией, передает Интерфакс. В центре города проходит митинг, посвященный 3-й годовщины Евромайдана.

Несколько человек принесли с собой покрышки и попытались поджечь их. Тогда сотрудники полиции решили помешать им. После этого протестующие начали вести себя агрессивно, отбили покрышки у правоохранителей и подожгли их у стелы Независимости.

Несколько сотен протестующих вышли по Крещатику к офису спецпредставителя Украины в трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука. Они забросали здание файерами, попытались выбить дверь и сломать конструкции на крыльце. 

Активисты также разбили окна и двери в здании «Сбербанка» на площади Льва Толстого.

Напомним, в ноябре 2013 года в Киеве начались протесты, после того, как правительство Украины объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Киеве начались протесты. Позднее на главной площади Киева — Майдане — произошли столкновения между активистами и сотрудниками правоохранительных органов, которые привели к смене власти в стране.

В результате погибли 77 гражданских лиц и 13 сотрудников милиции, еще 185 человек были ранены.

Теги:
украина, киев

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