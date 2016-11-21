Минобороны: СБУ похитила двух российских военных в Крыму
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СБУ подтвердила задержание двух российских военных
В Минобороны России заявили, что Служба безопасности Украины похитила в Крыму двух российских военных, передает ТАСС.
Военных, отмечают в ведомстве, вывезли в Николаевскую область Украины.
«20 ноября около 13:00 мск сотрудниками службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович», — сказано в сообщении.
По информации Минобороны, в отношении Одинцова и Баранова готовится уголовное дело. Их планируют обвинить в совершении преступлений на территории Украины.
В ведомстве эти действия назвали провокацией и потребовали вернуть военнослужащих в Россию.
Украинская сторона пока не прокомментировала информацию.