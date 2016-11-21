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В Минобороны России заявили, что Служба безопасности Украины похитила в Крыму двух российских военных, передает ТАСС.

Военных, отмечают в ведомстве, вывезли в Николаевскую область Украины.

«20 ноября около 13:00 мск сотрудниками службы безопасности Украины были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на территорию Николаевской области (Украина) российские военнослужащие: прапорщик Одинцов Максим Евгеньевич и младший сержант контрактной службы Баранов Александр Вячеславович», — сказано в сообщении.

По информации Минобороны, в отношении Одинцова и Баранова готовится уголовное дело. Их планируют обвинить в совершении преступлений на территории Украины.

В ведомстве эти действия назвали провокацией и потребовали вернуть военнослужащих в Россию.

Украинская сторона пока не прокомментировала информацию.