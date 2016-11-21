В СБУ подтвердили задержание двух российских военных, передает «Медиазона».

«Мы не вывозили, мы арестовали двух дезертиров, которые пересекли границу на пункте пропуска Чонгар», — заявила изданию официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, они были украинскими военнослужащими, «которые изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма».

«Против всех дезертиров, которые изменили присяге, изменили Родине, у нас возбуждены уголовные дела», — добавила Гитлянская.

Ранее в понедельник Минобороны России заявило, что Служба безопасности Украины похитила в Крыму двух российских военных. По информации ведомства, задержаны прапорщик Максим Одинцов и младший сержант контрактной службы Александр Баранов.

«Считаем данные действия украинских спецслужб в отношении российских граждан очередной грубой провокацией и требуем их немедленного возвращения на территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении Минобороны.