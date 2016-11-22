В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, объявлена угроза цунами, сообщает Национальное метеорологическое управление Японии.

По информации властей страны, волны могут достигать высоту в три метра. Пока до побережья дошли несколько небольших цунами высотой от 30 до 90 cантиметров.

Эпицентр землетрясения находится в 80 км от Иваки — центра префектуры Фукусима, где в 2011 году в результате землетрясения и цунами произошла авария на атомной электростанции.

По информации телеканала NHK, толчки могут повториться.

Напомним, в апреле 2011 года в Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение. Его магнитуда составила 9 баллов. Тогда погибли около 16 тысяч человек, более двух тысяч человек признали пропавшими без вести, и более шести тысяч человек получили ранения.