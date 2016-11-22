Рабочая группа по вопросам развития железнодорожного транспорта поручила рассмотреть возможность дополнительной индексации тарифов РЖД до 2% в декабре 2016 года, передает газета «Ведомости».

В распоряжении издания оказался протокол заседания, которое прошло 14 ноября. Подлинность документа подтвердили два участника совещания.

По информации «Ведомостей», решения о повышении тарифов естественных монополий принимаются раз в год.

Собеседник издания рассказал, сама компания настаивает на декабрьской индексации. РЖД попросила к планируемой с нового года индексации железнодорожных тарифов на 4,5% добавить еще 2% в качестве премии за повышение скорости движения грузов на 20% в 2014–2015 годах.

По подсчетам экспертов, если индексацию одобрят, то дополнительные доходы компании в 2017 году вырастут на 26 миллиардов рублей, а запланированная индексация принесет еще 53 миллиарда рублей.

В свою очередь, дополнительную индексацию не поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).