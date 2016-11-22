Новая газета

22.11.16

Лекция Александра Рубцова «Политический нарциссизм в России». Регистрация

Трамп рассказал о планах на первые 100 дней президентства

Политика

1

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о планах на первые сто дней после инаугурации, передает CNN.

Трамп пообещал выйти из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, назвав его «потенциальной катастрофой» для США, усилить меры кибербезопасности, а также отменить ограничения на производство углеводородов.

По информации телеканала, подобные решение не требуют одобрения конгресса, поэтому их будет легко выполнить. 

Напомним, 8 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Теги:
трамп, сша

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera