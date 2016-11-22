Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о планах на первые сто дней после инаугурации, передает CNN.

Трамп пообещал выйти из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, назвав его «потенциальной катастрофой» для США, усилить меры кибербезопасности, а также отменить ограничения на производство углеводородов.

Читайте также Время «Т». Чего ждут от президентства Трампа

По информации телеканала, подобные решение не требуют одобрения конгресса, поэтому их будет легко выполнить.

Напомним, 8 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.