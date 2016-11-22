Трамп рассказал о планах на первые 100 дней президентства
Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о планах на первые сто дней после инаугурации, передает CNN.
Трамп пообещал выйти из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству, назвав его «потенциальной катастрофой» для США, усилить меры кибербезопасности, а также отменить ограничения на производство углеводородов.
Читайте также
Время «Т». Чего ждут от президентства Трампа
По информации телеканала, подобные решение не требуют одобрения конгресса, поэтому их будет легко выполнить.
Напомним, 8 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.