За год состояние российских домохозяйств уменьшилось на 15% — до 1,13 трлн долларов, передает RNS со ссылкой на ежегодный доклад Credit Suisse.

Так, с середины 2015 года состояние домохозяйств снизилось на 198 млрд долларов, а в расчете на одного взрослого — с 12,09 тысяч долларов до 10,34 тысяч долларов. Это связано с понижением индекса цен на жилье на 3,1% и ослаблением рубля на 12,8%.

Российским домохозяйствам принадлежит 0,4% состояния мировых домохозяйств.