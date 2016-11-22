Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России нужна национальная идея, основанная на патриотизме, передает ТАСС.

«Национальная идея, о которой достаточно много и часто все говорят, как раз то, что объединяет народ, сплачивает общество. И в этом смысле я согласна с президентом нашей страны, что сегодня такой национальной идеей является патриотизм», — цитирует Матвиенко агентство.

По ее мнению, национальная идея не должна «спускаться властью сверху» — она формируется внутри общества.

Спикер Совфеда считает, что патриотизм как идеология не политизирован, не представляет интересы какой-либо конкретной партии или группы людей. Ценностями патриотизма Матвиенко назвала «любовь к своей земле, к своему Отечеству, к своей семье, к своей Родине».

«И все те, кто разделяет эти ценности, считают себя патриотами. Поэтому я полагаю, что сейчас надо говорить об этой национальной идее, ее развивать, и никакой принудительной идеологии, спущенной сверху, быть не должно, на мой взгляд», — добавила она.

В начале ноября сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России, призваной обеспечить единство всех народов.

В разговоре с «Новой газетой» Ковитиди объяснила, речь шла об утверждении государственного Дня верности присяге. «РИА Новости и другие дали неверную информацию, — рассказала «Новой газете» Ковитиди. — Почему-то вообще не услышали про верность присяге, про флот…»

В конце октября президент России Владимир Путин предложил создать закон о российской нации. Спусят несколько дней, 3 ноября, комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции данного законопроекта.

Как отметил председатель комитета Ильдар Гильмутдинов, в настоящий момент ведутся консультации «с экспертными группами. коллегами, которые в этой теме», чтобы понять «что это будет».