Спикер Госдумы Вячеслав Володин решил отменить традиционный новогодний корпоратив с выступлениями депутатов, передает РБК со ссылкой на источники в думском аппарате.

Последнее пленарное заседание Госдумы пройдет 21 декабря. Источники РБК во всех думских фракциях рассказали, что не планируют просить спикера о проведении корпоратива.

Депутат «Справедливой России» Олег Шеин подтвердил, что решение об отмене празднований Нового года в Думе было принято спикером парламента Вячеславом Володиным и советом Думы. «В условиях кризиса это выглядит логично», — добавил депутат.

Собеседник РБК объяснил, что в прошлом году инициаторами корпоратива были спикер парламента Сергей Нарышкин и экс-руководитель аппарата Думы Джахан Поллыева. В этом году, проолжает собеседник издания, утвержденный на конец года порядок работы депутатов не позволил бы подготовиться к подобному мероприятию.

Год назад новогодний корпоратив состоялся в Думе 19 декабря, еще до завершения сессии. Тогда депутаты рассказывали, что сдавали на его проведение на 5 тысяч рублей.