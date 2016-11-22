Кассационный суд Египта отменил пожизненный приговор экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси, передает Reuters.

Суд постановил отправить дело о шпионаже в пользу исламистского движения в Палестине «Хамас» на пересмотр. Ранее прокуратура высшего судебного органа страны рекомендовала удовлетворить апелляцию.

Кроме того, ранее в ноябре Кассационный суд Египта удовлетворил апелляцию на смертный приговор для Мурси по уголовному делу о побеге из тюрьмы в январе 2011 года и участии в массовых беспорядках. Суд также постановил передать дело на повторное рассмотрение.

После акций протеста против президента Египта Хосни Мубарака и его смещения в 2011 году в стране были объявлены демократические выборы, в ходе которых к власти пришел Мухаммед Мурси из движения «Братья-мусульмане».

В 2013 году в стране случился военный переворт, в ходе котрого к власти пришел Абдул Фаттах Ас-Сиси. 16 июня 2015 года Уголовный суд Египта осудил Мурси пожизненно по делу о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства. В Египте пожизненный срок равнозначен 25 годам тюрьмы.

Как заявили судьи, при организации терактов в стране «Братья-мусульмане» действовали в сговоре с «Хамасом», проводили активную информационную пропаганду с целью оклеветать Египет и отправляли своих активистов в сектор Газа для прохождения там боевой подготовки, а также передавали секретные сведения спецслужб Ирану.

По этому делу были вынесены смертные приговоры троим лидерам ассоциации — главному финансисту исламистов Хейрату аш-Шатеру, члену руководства ассоциации Мухаммеду аль-Бельтаги и экс-главе канцелярии президента Ахмеду Абдель Аты. К высшей мере наказания заочно были приговорены еще 13 лидеров «Братьев-мусульман», которые находятся в бегах.