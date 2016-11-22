Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву вызывали «скорую помощь», передает РИА Новости со ссылкой на замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

«Алексею Улюкаеву стало плохо — подскочило давление. В связи с этим ему на дом была вызвана бригада врачей. Они оказали ему всю необходимую помощь», — цитирует Меркачеву агентство.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Басманный суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест, а президент России Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.

Дополняется