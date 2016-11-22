Новая газета

22.11.16

Лекция Александра Рубцова «Политический нарциссизм в России». Регистрация

Бывшему министру Улюкаеву вызвали «скорую»

Общество

Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву вызывали «скорую помощь», передает РИА Новости со ссылкой на замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

«Алексею Улюкаеву стало плохо — подскочило давление. В связи с этим ему на дом была вызвана бригада врачей. Они оказали ему всю необходимую помощь»,  — цитирует Меркачеву агентство.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». 

Басманный суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест, а президент России Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.

Дополняется

Теги:
домашний арест, скорая, улюкаев

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera