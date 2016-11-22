Бывшему министру Улюкаеву вызвали «скорую»
Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву вызывали «скорую помощь», передает РИА Новости со ссылкой на замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.
«Алексею Улюкаеву стало плохо — подскочило давление. В связи с этим ему на дом была вызвана бригада врачей. Они оказали ему всю необходимую помощь», — цитирует Меркачеву агентство.
Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».
Басманный суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест, а президент России Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.
Дополняется