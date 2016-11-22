Бывшего представителя Следственного комитета Владимира Маркина избрали председателем комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками, передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Заседание исполкома РФС проходит во вторник в Доме футбола в Москве.

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В начале октября президент России Владимир Путин освободил Маркина от занимаемой должности официального представителя Следственного комитета. Сообщалось, что он переходит на работу в «Русгидро», где получил должность первого заместителя генерального директора.

«У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится», — заявил тогда Маркин.