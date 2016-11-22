Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандской четверки» не просматривается, передает ТАСС.

По его словам, не согласована «дорожная карта» по Донбассу, которую они должны одобрить.

«Внешнеполитические помощники (лидеров "нормандской четверки") находятся в постоянном контакте. Проведение встречи министров "нормандской четверки" обусловлено наличием "дорожной карты", которую можно одобрить», — сказал Лавров.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко договорились о встрече глав МИД «нормандской четверки».

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечь в нормандский формат другие страны, в том числе США.

Последняя встреча «нормандской четверки» прошла в Берлине 20 октября. Встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России стала первой в этом году.