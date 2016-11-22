С сайта газеты «Ведомости» удалена статья «Сечин вьет гнездо в Барвихе».

«Решением Останкинского районного суда г. Москвы от 16.09.2016 публикация статьи «"Ведомости" обнаружили дом Игоря Сечина в Барвихе» признана нарушающей право Игоря Сечина на неприкосновенность частной жизни», — сказано в сообщении на сайте издания.

Напомним, ранее Игорь Сечин подал исковое заявление к «Ведомостям» в защиту неприкосновенности личной жизни из-за публикации газеты о строительстве дома в Барвихе, элитном поселке на Рублевском шоссе. Он потребовал удалить материал с сайта издания и уничтожить бумажные экземпляры. 16 сентября Останкинский суд рассмотрел иск и удовлетворил требования главы «Роснефти».

Позднее издание обжаловало решение Останкинского суда, однако Мосгорсуд оставил его в силе.

Кроме этого, в октябре Сечин выиграл суд по иску к «Новой газете» с требованием опровергнуть сведения из статьи о яхте «Святая принцесса Ольга», на которой, предположительно, отдыхала супрурга топ-менеджера Ольга Сечина.