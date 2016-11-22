Президент России Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 1 декабря, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Послание будет первого числа. Пресс-конференция тоже будет в декабре, во второй половине, о дате мы сообщим дополнительно», — сказал Песков.

Накануне источники РБК сообщили, что Путин выступит перед Федеральным собранием 1 декабря. Планируется, что на мероприятии будут присутствовать около тысячи человек.

В прошлом году Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 3 декабря. В частности президент говорил о декриминализации экономических преступлений, сокращении числа присяжных и продлении амнистии капиталов. Помимо этого, затрагивались проблемы НКО, медицины и коррупции.