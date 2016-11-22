Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Валерию Лутковскую помочь в скорейшем освобождении двух россиян, задержанных украинскими спецслужбами.

«Я подготовила запрос Лутковской, уполномоченному по правам человека украинской Рады, с просьбой, чтобы она посетила наших военнослужащих и способствовала их скорейшему освобождению», — сказала Москалькова журналистам.

Речь идет о российских контрактниках Максиме Одинцове и Александре Баранове. По мнению министерства обороны России, военнослужащих незаконно задержали на территории Крыма и вывезли на Украину.

Источник РИА Новости в силовых структурах Крыма утверждает, что Одинцова и Баранова «заманили» якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

Однако в Службе безопасности Украины «Новой газете» заявили, что Баранова и Одинцова не похищали, а задержали при пересечении границы на КПП «Чонгар», то есть в тот момент, когда они уже якобы находились на украинской территории.

Сам факт задержания объяснили тем, что Одинцов и Баранов ранее являлись военнослужащими украинской армии, и их переход на воинскую службу в России был расценен Украиной как измена присяге.

Задержание российских военных произошло на фоне целой серии операций против «украинских диверсантов». Достоверно известно о восьми арестованных гражданах Украины, которых ФСБ России обвиняет в сборе разведданных и подготовке диверсий в Крыму. Родственники задержанных «диверсантов» рассказали «Новой газете», рассчитывают на обмен.