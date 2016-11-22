Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, ведутся ли переговоры об обмене двух россиян, задержанных украинскими спецслужбами, передает ТАСС.

«Делается все, что должно делаться в подобной ситуации. Они граждане Российской Федерации. И в данном случае главное это», — ответил Песков на просьбу уточнить, являются ли они бывшими украинскими военными.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал инцидент с российскими военными провокацией.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Валерию Лутковскую помочь в скорейшем освобождении двух россиян Максима Одинцова и Александра Баранова.

Накануне Минобороны сообщило, что Служба безопасности Украины задержала прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Источник РИА Новости в силовых структурах Крыма утверждает, что военнослужащих «заманили» якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

«Новой газете» в СБУ заявили, что Баранова и Одинцова не похищали, а задержали при пересечении границы на КПП «Чонгар», когда они уже якобы находились на украинской территории.

Накануне представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что в отношении военнослужащих возбуждено уголовное дело. По ее словам, они были украинскими военнослужащими, «которые изменили присяге и пошли служить в Российской Федерации на оккупированной территории Крыма».

Задержание российских военных произошло на фоне целой серии операций против «украинских диверсантов». Достоверно известно о восьми арестованных гражданах Украины, которых ФСБ России обвиняет в сборе разведданных и подготовке диверсий в Крыму. Родственники задержанных «диверсантов» рассказали «Новой газете», рассчитывают на обмен.