Думский комитет по информационной политике займется разработкой законопроекта об обязательном страховании репортеров, которые едут в командировку в горячие точки, сказал «Новой газете» вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Этот проект разрабатывался в Думе предыдущего созыва, но получил негативный отзыв правительства. Мы будем вести переговоры, возможно, изменим некоторые формулировки и постараемся закон принять. Журналисты должны быть защищены», — сказал Толстой.

В новой версии законопроекта, возможно, будет прописана возможность финансирования страховок за государственный счет. По словам Толстого, инициативу поддерживает глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин (на момент публикации заметки он был недоступен для комментария — ред.).

Поводом для подобного законопроекта стали последние военные конфликты, в частности, война в Сирии.

Впервые с такой инициативой еще в июне 2014 года выступил депутат от ЛДПР Вадим Деньгин, однако вскоре он сам отозвал свой законопроект. Тогда в законе «О СМИ» предлагалось добавить еще один пункт в статье 47 («Права журналиста»): «требовать от работодателя заключения договора страхования жизни и здоровья при выполнении своих профессиональных обязанностей в зонах повышенной опасности (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, террористические акты, техногенные происшествия и т.д.), ведения боевых действий и военных конфликтов».