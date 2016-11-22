Хасан Закаев, которого обвиняют в организации теракта во время мюзикла «Норд-Ост», частично признал свою вину, передает РАПСИ.

Закаев признался, что участвовал в перевозке оружия в 2001 и 2002 годах. По версии следствия, он был пособником при подготовке атаки на театральный центр на Дубровке, перевозил в Москву оружие и самодельные бомбы, которые использовались при нападении.

Читайте также «Норд-Ост»: неизвестные подробности теракта

В начале ноября в Московском окружном военном суде началось заседание по делу Хасана Закаева. Ему предъявлены обвинения по статьям «участие в преступном сообществе», «приготовление к теракту», «пособничество в захвате заложников», «покушение на убийство двух и более лиц», «незаконное хранение оружия» и «умышленное уничтожение чужого имущества».

В 2002 году террористы несколько дней, с 23 по 26 октября, держали в заложниках зрителей мюзикла «Норд-ост» в театральном центре на Дубровке. 26 числа был проведен штурм, в результате убили 40 боевиков. Жертвами теракта стали 130 человек, в том числе десять детей. При освобождении центра сотрудниками спецподразделений многие из заложников погибли.